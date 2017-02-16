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16.02.2017 11:28

Шойгу ответил главе Пентагона

В Минобороны России ожидают комментариев американской стороны по поводу заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении вести диалог с Москвой «с позиции силы».

Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

«Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — сказал Шойгу.

По его словам, попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны, хотя в Минобороны и готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном.


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09.02.2017 18:00
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