Шойгу ответил главе Пентагона

В Минобороны России ожидают комментариев американской стороны по поводу заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении вести диалог с Москвой «с позиции силы».

Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

«Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — сказал Шойгу.

По его словам, попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны, хотя в Минобороны и готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном.