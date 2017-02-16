Оппозиции согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге

Накануне второй годовщины убийства политика Бориса Немцова в Петербурге пройдет митинг памяти оппозиционера. Об этом "Фонтанке" 16 февраля сообщил сопредседатель ПАРНАС Андрей Пивоваров.

По его словам, Смольный согласовал митинг на Марсовом поле на 3 тысячи человек, он состоится в 14 часов 26 февраля. До места его участники намерены организованно добираться от метро "Горьковская", но без атрибутики и аппаратуры – шествие в Смольном не согласовали.

"Вместо политической символики на прогулку оргкомитет митинга предлагает взять с собой портреты и фотографии Бориса Немцова, а также государственную символику в виде флагов Российской Федерации. На самом митинге ограничений по флагам и политической символике не планируется, кроме символики запрещённых законодательством России организаций", – уточнил Пивоваров.

Организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили: движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна", а также партии ПАРНАС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург".