Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка могут оплачивать таможенные платежи онлайн

Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка получили возможность оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа.

«Новый сервис разработан для минимизации трудозатрат компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. С момента запуска уже более 10% клиентов, осуществляющих таможенные платежи, стали активно его использовать в своих расчетах», – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Владимир Слипенькин.

Услугу «Таможенные платежи и сервисы» можно подключить через Интернет-банк для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для осуществления таможенных платежей клиенту оформляется виртуальная карта, денежные средства с которой направляются исключительно на счета Федерального Казначейства и только за компанию – владельца электронной карты, что обеспечивает полную сохранность средств.

Все виды таможенных платежей могут осуществляться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, исключая необходимость депонирования средств на счете таможенного органа. Информирование ФТС РФ о совершении платежа происходит в режиме on-line, что позволяет продолжить процедуру таможенного оформления сразу после исполнения платежа.

Услуга включает в себя бесплатный сервис по on-line декларированию, а также возможность настройки автоматического исполнения платежей по результатам декларирования. Для пользователей сервиса доступны бесплатные мобильные приложения Оператора таможенных платежей для операционных систем Android и IOS.

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