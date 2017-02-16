Экс-депутата Максакову исключат из ЕР

Экс-депутата Государственной думы Марию Максакову исключат из «Единой России». Об этом сообщил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — сказал Метельский.

Он отметил, что если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях. По словам Метельского, вопрос об исключении Максаковой из партии может быть рассмотрен 16 февраля на заседании регионального политсовета.

«Оно будет посвящено рабочим вопросам повестки дня. Может быть, в разделе «разное» мы рассмотрим данную ситуацию», — сказал секретарь.

Накануне в интервью «Медузе» Максакова рассказала, что является гражданкой Германии. По словам оперной певицы, она этого не скрывала.

Ранее стало известно, что Максакова будет уволена из Академии имени Гнесиных, где она числится преподавателем. В учебном заведении отметили, что Максакова отсутствует на рабочем месте, и за нее «ведут работу другие преподаватели».

Максакова является супругой бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Во вторник, 14 февраля, в интервью украинскому изданию Censor.net он заявил, что принял украинское гражданство и назвал присоединение Крыма к России аннексией. Кроме того, бывший депутат сравнил Россию с нацистской Германией. После этих заявлений КПРФ объявила об исключении Вороненкова из партии.

В среду, 15 февраля, Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, экс-депутат причастен к рейдерскому захвату частного здания.