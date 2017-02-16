В Петербурге создан Общественный комитет спасения Публички

Общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки (РНБ) создан в ночь на 16 февраля в Петербурге. В организацию вошли учёные, пикетировавшие РНБ в знак протеста против её слияния с московской Российской государственной библиотекой.

В первой записи объединения, выложенной 16 февраля в Facebook, в качестве членов упомянуты историки Борис Колоницкий, Даниил Коцюбинский и Адриан Селин, писатель Наталия Соколовская, музейный работник Жанна Телевицкая, журналист Галина Артёменко и другие. Список участников пополняется.

Организация уже опубликовала открытое обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Учёные считают, что над Публичкой нависла «угроза фактического разорения» и «массовых сокращений квалифицированных сотрудников», а новый генеральный директор библиотеки Александр Вислый «своими действиями объективно провоцирует кризисную ситуацию» и «не пользуется авторитетом в Петербурге».

«Мы требуем отставки А.И. Вислого, а также гласного и профессионального обсуждения планов развития РНБ. Мы требуем немедленного возвращения Т.Э. Шумиловой (библиограф, уволенная после критики объединения Публички и Ленинки. – Прим. ред.) на работу и прекращения административного давления на Н.Л. Елисеева и других сотрудников», – отмечает общественный комитет.