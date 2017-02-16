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16.02.2017 10:44
3 Комментариев

В Петербурге создан Общественный комитет спасения Публички

Общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки (РНБ) создан в ночь на 16 февраля в Петербурге. В организацию вошли учёные, пикетировавшие РНБ в знак протеста против её слияния с московской Российской государственной библиотекой.

В первой записи объединения, выложенной 16 февраля в Facebook, в качестве членов упомянуты историки Борис Колоницкий, Даниил Коцюбинский и Адриан Селин, писатель Наталия Соколовская, музейный работник Жанна Телевицкая, журналист Галина Артёменко и другие. Список участников пополняется.

Организация уже опубликовала открытое обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Учёные считают, что над Публичкой нависла «угроза фактического разорения» и «массовых сокращений квалифицированных сотрудников», а новый генеральный директор библиотеки Александр Вислый «своими действиями объективно провоцирует кризисную ситуацию» и «не пользуется авторитетом в Петербурге».

«Мы требуем отставки А.И. Вислого, а также гласного и профессионального обсуждения планов развития РНБ. Мы требуем немедленного возвращения Т.Э. Шумиловой (библиограф, уволенная после критики объединения Публички и Ленинки. – Прим. ред.) на работу и прекращения административного давления на Н.Л. Елисеева и других сотрудников», – отмечает общественный комитет.

Справка:

В январе 2017 года стало известно, что новый глава РНБ Александр Вислый и руководитель московской Российской государственной библиотеки (Ленинки) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за личного недовольства министра культуры Владимира Мединского. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву.


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комментарии пользователей (3)
Цахес
16 февраля 2017 г. 11:50
Да что ж неймется-то? Больше заняться нечем? Каждый день какие-то дурацкие инициативы.
kivrus
16 февраля 2017 г. 10:51
Udel:
Или сливание
Более похоже :(
Udel
16 февраля 2017 г. 10:46
Слияние (в экстазе)? Или сливание (в уни****)...
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