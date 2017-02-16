На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»

Черный «Хаммер» и «Шевроле» не поделили дорогу на Полюстровском проспекте в Петербурге. Водитель американского внедорожника решил проблему с помощью оружия. Легковушке потребуется ремонт, но ее владелец не пострадал.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Калининского района поздним вечером 15 февраля обратился 29-летний уроженец Крыма. Он попросил найти водителя иномарки, который нанес значительный ущерб его машине. По словам мужчины, около шести часов вечера он проезжал мимо дома №12 по Полюстровскому проспекту на своем «Шевроле Авео», когда водитель ехавшего рядом черного «Хаммера» с запоминающимся номером «001» внезапно открыл стрельбу. Обошлось без пострадавших, но пулей разбито переднее левое стекло «Шевроле».

Обстоятельства закончившегося стрельбой дорожного конфликта выясняются.