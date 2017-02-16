Росспиртпрому предложат красить метанол, чтобы предотвратить отравления

Член Общественной палаты (ОП) РФ Султан Хамзаев намерен обратиться к Росспиртпрому с предложением красить метиловый спирт, чтобы избежать массовых отравлений, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

"Член ОП РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев намерен обратиться в Росспиртпром с предложением маркировать цветом метиловый спирт, чтобы обезопасить граждан и не допустить массового отравления и гибели людей", — сообщает пресс-служба.

В ОП РФ напомнили, что ранее Минпромторг вместе с Росалкогольрегулированием предложили для этих же целей при производстве метанола давать ему специфический неприятный запах. Однако, со слов общественника, такая мера не приведет к ожидаемому эффекту, она уже доказала свою неэффективность. Так, например, усилить неприятный запах метанола пытались еще в СССР.

"Усилить неприятный запах можно, это будет определенный маркер. Но, на мой взгляд, эффективнее сделать цветовые маркеры. На мой взгляд, логично маркировать технический спирт черным или красным цветом, чтобы люди понимали, что его употребление приведет к моментальному летальному исходу", – приводит пресс-служба ОП РФ слова Хамзаева.