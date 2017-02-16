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16.02.2017 10:14

Росспиртпрому предложат красить метанол, чтобы предотвратить отравления

Член Общественной палаты (ОП) РФ Султан Хамзаев намерен обратиться к Росспиртпрому с предложением красить метиловый спирт, чтобы избежать массовых отравлений, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

"Член ОП РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев намерен обратиться в Росспиртпром с предложением маркировать цветом метиловый спирт, чтобы обезопасить граждан и не допустить массового отравления и гибели людей", — сообщает пресс-служба.

В ОП РФ напомнили, что ранее Минпромторг вместе с Росалкогольрегулированием предложили для этих же целей при производстве метанола давать ему специфический неприятный запах. Однако, со слов общественника, такая мера не приведет к ожидаемому эффекту, она уже доказала свою неэффективность. Так, например, усилить неприятный запах метанола пытались еще в СССР.

"Усилить неприятный запах можно, это будет определенный маркер. Но, на мой взгляд, эффективнее сделать цветовые маркеры. На мой взгляд, логично маркировать технический спирт черным или красным цветом, чтобы люди понимали, что его употребление приведет к моментальному летальному исходу", – приводит пресс-служба ОП РФ слова Хамзаева.

Источник: РИА Новости

Справка:

Напомним, в декабре 2016 года из-за отравления средством для очистки ванн «Боярышник» в Иркутске скончалось 76 человек. В январе 2017 в Петербурге скончались трое местных жителей, выпивших канистру стекломоя «Дед Мороз» на метиловом спирте.

Запрет на продажу товаров, при изготовлении которых использовался метиловый спирт, действует в России с 2007 года. Выпитые 10 граммов метанола вызывают слепоту, а после 30 граммов наступает смерть.


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