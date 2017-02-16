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16.02.2017 10:32

«Добрый рок» благодарит за поддержку

Всероссийский Благотворительный фестиваль «Добрый рок» подвёл итоги третьего года своей деятельности.

Благодаря зрителям, организаторам, музыкантам, концертным площадкам за 2016 год в Петербурге удалось собрать более 65 тысяч рублей. Все эти деньги пошли на оплату занятий иппотерапией для пятерых детей.

«Это более 40 бесплатных занятий, которые так нужны и детям, и их родителям. Но на этом мы не останавливаемся! Мы верим, что сможем помочь еще многим, но для этого нам нужна ваша помощь», – рассказали организаторы «Доброго рока».

IV Всероссийский Благотворительный Фестиваль «Добрый Рок» – 2017 уже стартовал. Как и в прошлом году, каждый месяц неравнодушные музыканты будут проводить конкурсные фестивали, которые завершатся гала-концертом в декабре. 26 января на сцене бара «Белград» уже прошел первый концерт нового сезона, благодаря которому было собрано еще 3800 рублей для Кристины Дмитриевой.

Ближайшие мероприятия:

23 февраля, бар «Белград» – февральский концерт;

7 марта, бар «Белград» – концерт, посвященный Дню рождения фестиваля.

«Мы будем ждать всех желающих помочь детям, и приглашаем к сотрудничеству музыкантов», – приглашают организаторы.

Всю информацию по приему заявок на участие в фестивале, а также положение о регламенте проведения мероприятия можно найти на официальной странице «Доброго рока» – https://vk.com/fest.dobryj.rock.


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