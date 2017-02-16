Участвовавшие в беспорядках на Евро-2016 россияне не попадут на ЧМ-2018

Россияне, участвовавшие в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, не смогут получить паспорт болельщика Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом журналистам сообщил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

«Насколько мне известно, правоохранительные органы установили всех российских участников беспорядков во Франции. С ними проведена профилактическая работа. Думаю, что данные лица не смогут получить паспорт болельщика для посещения мероприятий Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России», — заявил он 16 февраля.

Получение паспорта болельщика — обязательное условие для допуска на территорию стадиона в дни матчей КК-2017 и ЧМ-2018. Даже при наличии билета попасть на игру без документа не получится.

11 июня перед началом встречи первого тура Евро-2016 между сборными России и Англии (1:1) в Марселе произошли массовые беспорядки с участием российских и английских фанатов. После игры драка началась на трибуне стадиона «Велодром». В итоге пострадали 35 человек, три россиянина получили тюремные сроки.