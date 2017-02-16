Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами

Фальшивомонетчика, купившего полгода назад iPhone 6 на поддельные купюры, задержали в Петербурге 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудники уголовного розыска Приморского района с июля 2016 года искали мужчину, который у станции метро «Старая деревня» приобрёл у местной жительницы смартфон фирмы Apple. Расплатился злоумышленник пятью поддельными банкнотами номиналом 5 тысяч рублей.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 25-летний неработающий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Задержанного отпустили под подписку о невыезде.