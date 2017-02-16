Еще
11:55 16.02.2017
Пришлите свою новость!
11:54
Дрозденко порекомендовал строительному вице-губернатору Москвину заиметь позицию
11:46
Жирафа-долгожитель умерла в Ленинградском зоопарке
11:41
Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 км в -35 градусов
11:28
Шойгу ответил главе Пентагона
11:27
В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР
11:17
В Детской городской больнице № 2 открылось гастроотделение
11:11
Оппозиции согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге
11:04
Петербуржец с кулаками набросился на медика скорой
10:56
Экс-депутата Максакову исключат из ЕР
10:50
Россияне за год провели в финских отелях 670 тысяч ночей
10:44
В Петербурге создан Общественный комитет спасения Публички
10:38
В Купчино попались угонщики со спецоборудованием
10:32
«Добрый рок» благодарит за поддержку
10:26
На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»
10:20
В мясных блинчиках из петербургских магазинов нашли «секретные» ингредиенты
10:14
Росспиртпрому предложат красить метанол, чтобы предотвратить отравления
10:08
"Квадрат": В Петербурге на новый ФЗ-214 проверили первого застройщика
10:02
Участвовавшие в беспорядках на Евро-2016 россияне не попадут на ЧМ-2018
09:54
Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами
09:46
На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия
09:38
После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую
09:30
В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»
09:21
Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии
09:12
Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова
09:01
На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик
08:53
Мексиканское мясо вернется на российский рынок
08:45
Водитель подстрелил прохожего в Невском районе
08:37
СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
08:29
В ДТП на Искровском погибла пожилая женщина
08:21
Пентагон пообещал укрепить потенциал украинской армии
08:13
В Телецком озере нашли лопасть упавшего вертолета
08:05
На Петроградской стороне горела квартира
04:05
На выставке Айвазовского расскажут и споют об его Италии
03:52
В Петербурге представят новые книги о городских тайнах и легендах
03:44
Новый фильм Джармуша выходит в прокат
03:34
Петербуржцам расскажут о значении облаков в нашей жизни
03:18
Jukebox Trio раздвоятся на петербургском концерте
03:02
Мэтт Деймон сразится с чудовищами на Великой китайской стене
02:47
Владимир Мартынов станцует «Кали-Югу» на фортепиано
02:27
В Русском музее расскажут об истории картинных рам
02:14
На экранах — триумфатор “Золотого глобуса”
01:48
Гонконгский оркестр из книги рекордов Гиннеса сыграет в Петербурге
01:32
Театральный музей присоединится к венецианскому карнавалу
01:25
Библиограф Елисеев раскрыл подробности казуса с дверью в РНБ, который грозит взысканием
01:16
В “Родине” пройдет ретроспектива классика японского кино
00:42
На подъездах к Керченской переправе копятся фуры
00:29
В США у базы подлодок заметили российский разведывательный корабль
00:09
Доцент СПбГУ: Критикам президента будет уготовано место у параши
15/02
Пентагон рекомендует вести переговоры с Россией с позиции силы
15/02
В тройном ДТП на М-10 ранены мужчина и ребёнок
15/02
Трамп попросил Израиль умерить активность на спорных с Палестиной территориях
15/02
Петербуржцы смогут узнать свой ВИЧ-статус на улице Егорова
15/02
На Тихорецком задымился трамвай
15/02
В ДТП на Невском есть пострадавший
15/02
Профсоюз МГУ призвал проверить диссертацию Мединского, несмотря на его статус
15/02
В полутора тысячах Lamborghini по всему миру есть риск возгорания
15/02
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выставят на торги
15/02
Правительство продаст 75 процентов акций «Совкомфлота»
15/02
Микроавтобусы устроили лобовое столкновение на Невском
15/02
Заместителем главы Росимущества назначен чиновник Смольного
15/02
О кибератаках России заговорил генсек НАТО
15/02
РНБ хочет применить «дисциплинарное взыскание» к библиографу Никите Елисееву
15/02
Глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы
15/02
На Украине введены чрезвычайные меры в энергосистеме страны
15/02
Вован и Лексус заявили о розыгрыше Маккейна и ещё нескольких сенаторов США
15/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля
15/02
Расселенные ради расширения проспекта Энергетиков дома решили не сносить
15/02
Лукьяненко вычеркнул себя из лонг-листа премии Стругацких из-за «нацизма» конкурентки
15/02
Точная причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия
15/02
Главы генштабов России и США проведут встречу в Азербайджане
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.02.2017 09:54

Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами

Фальшивомонетчика, купившего полгода назад iPhone 6 на поддельные купюры, задержали в Петербурге 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудники уголовного розыска Приморского района с июля 2016 года искали мужчину, который у станции метро «Старая деревня» приобрёл у местной жительницы смартфон  фирмы Apple. Расплатился злоумышленник пятью поддельными банкнотами номиналом 5 тысяч рублей.
По подозрению в совершении этого преступления был задержан 25-летний неработающий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР
Петербуржец с кулаками набросился на медика скорой
На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»
Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами
На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия
После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую
В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»
Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова
На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик
Водитель подстрелил прохожего в Невском районе
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.