На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия

Полицейские вынесли из кабинетов сотрудников спасательной станции в Петродворцовом районе Петербурга патроны, винтовки, гранаты и немецкий пулемёт времен Второй мировой войны.

Как стало известно «Фонтанке», правоохранительные органы «навестили» ГКУ «Спасательная станция №30» в Ломоносове в районе пяти часов вечера 15 февраля. По предварительной информации, в кабинете 54-летнего начальника и в других помещениях станции среди прочего обнаружили больше сотни патронов различного калибра, две гранаты, штык-нож от модернизированного автомата Калашникова, винтовку и ее составные части, ствол и пулемет МГ34. Все оружие изъедено коррозией, его исследованием займутся в экспертно-криминалистическом центре.

Начальника спасательной станции №30 ждут для беседы в правоохранительных органах.