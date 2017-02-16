Еще
11:55 16.02.2017
Пришлите свою новость!
11:54
Дрозденко порекомендовал строительному вице-губернатору Москвину заиметь позицию
11:46
Жирафа-долгожитель умерла в Ленинградском зоопарке
11:41
Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 км в -35 градусов
11:28
Шойгу ответил главе Пентагона
11:27
В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР
11:17
В Детской городской больнице № 2 открылось гастроотделение
11:11
Оппозиции согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге
11:04
Петербуржец с кулаками набросился на медика скорой
10:56
Экс-депутата Максакову исключат из ЕР
10:50
Россияне за год провели в финских отелях 670 тысяч ночей
10:44
В Петербурге создан Общественный комитет спасения Публички
10:38
В Купчино попались угонщики со спецоборудованием
10:32
«Добрый рок» благодарит за поддержку
10:26
На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»
10:20
В мясных блинчиках из петербургских магазинов нашли «секретные» ингредиенты
10:14
Росспиртпрому предложат красить метанол, чтобы предотвратить отравления
10:08
"Квадрат": В Петербурге на новый ФЗ-214 проверили первого застройщика
10:02
Участвовавшие в беспорядках на Евро-2016 россияне не попадут на ЧМ-2018
09:54
Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами
09:46
На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия
09:38
После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую
09:30
В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»
09:21
Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии
09:12
Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова
09:01
На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик
08:53
Мексиканское мясо вернется на российский рынок
08:45
Водитель подстрелил прохожего в Невском районе
08:37
СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
08:29
В ДТП на Искровском погибла пожилая женщина
08:21
Пентагон пообещал укрепить потенциал украинской армии
08:13
В Телецком озере нашли лопасть упавшего вертолета
08:05
На Петроградской стороне горела квартира
04:05
На выставке Айвазовского расскажут и споют об его Италии
03:52
В Петербурге представят новые книги о городских тайнах и легендах
03:44
Новый фильм Джармуша выходит в прокат
03:34
Петербуржцам расскажут о значении облаков в нашей жизни
03:18
Jukebox Trio раздвоятся на петербургском концерте
03:02
Мэтт Деймон сразится с чудовищами на Великой китайской стене
02:47
Владимир Мартынов станцует «Кали-Югу» на фортепиано
02:27
В Русском музее расскажут об истории картинных рам
02:14
На экранах — триумфатор “Золотого глобуса”
01:48
Гонконгский оркестр из книги рекордов Гиннеса сыграет в Петербурге
01:32
Театральный музей присоединится к венецианскому карнавалу
01:25
Библиограф Елисеев раскрыл подробности казуса с дверью в РНБ, который грозит взысканием
01:16
В “Родине” пройдет ретроспектива классика японского кино
00:42
На подъездах к Керченской переправе копятся фуры
00:29
В США у базы подлодок заметили российский разведывательный корабль
00:09
Доцент СПбГУ: Критикам президента будет уготовано место у параши
15/02
Пентагон рекомендует вести переговоры с Россией с позиции силы
15/02
В тройном ДТП на М-10 ранены мужчина и ребёнок
15/02
Трамп попросил Израиль умерить активность на спорных с Палестиной территориях
15/02
Петербуржцы смогут узнать свой ВИЧ-статус на улице Егорова
15/02
На Тихорецком задымился трамвай
15/02
В ДТП на Невском есть пострадавший
15/02
Профсоюз МГУ призвал проверить диссертацию Мединского, несмотря на его статус
15/02
В полутора тысячах Lamborghini по всему миру есть риск возгорания
15/02
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выставят на торги
15/02
Правительство продаст 75 процентов акций «Совкомфлота»
15/02
Микроавтобусы устроили лобовое столкновение на Невском
15/02
Заместителем главы Росимущества назначен чиновник Смольного
15/02
О кибератаках России заговорил генсек НАТО
15/02
РНБ хочет применить «дисциплинарное взыскание» к библиографу Никите Елисееву
15/02
Глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы
15/02
На Украине введены чрезвычайные меры в энергосистеме страны
15/02
Вован и Лексус заявили о розыгрыше Маккейна и ещё нескольких сенаторов США
15/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля
15/02
Расселенные ради расширения проспекта Энергетиков дома решили не сносить
15/02
Лукьяненко вычеркнул себя из лонг-листа премии Стругацких из-за «нацизма» конкурентки
15/02
Точная причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия
15/02
Главы генштабов России и США проведут встречу в Азербайджане
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.02.2017 09:38

После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую

Женщина погибла 16 февраля при пожаре на Петроградской стороне. Спасатели успели эвакуировать из здания 15 человек.

Как стало известно «Фонтанке», после того, как пожарные потушили однокомнатную квартиру на Чкаловском проспекте, 54, в помещении нашли мертвую женщину. Ожоги на лице помешали сразу установить ее личность.

По данным МЧС по Петербургу, спасатели выехали на место в 01:51, через сорок минут с огнем справились. Выгорело 10 квадратов обстановки.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР
Петербуржец с кулаками набросился на медика скорой
На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»
Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами
На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия
После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую
В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»
Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова
На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик
Водитель подстрелил прохожего в Невском районе
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.