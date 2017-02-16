После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую

Женщина погибла 16 февраля при пожаре на Петроградской стороне. Спасатели успели эвакуировать из здания 15 человек.

Как стало известно «Фонтанке», после того, как пожарные потушили однокомнатную квартиру на Чкаловском проспекте, 54, в помещении нашли мертвую женщину. Ожоги на лице помешали сразу установить ее личность.

По данным МЧС по Петербургу, спасатели выехали на место в 01:51, через сорок минут с огнем справились. Выгорело 10 квадратов обстановки.