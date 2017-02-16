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16.02.2017 09:30

В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»

В Петродворцовом районе Петербурга нашли вторую жертву педофила, развращающего детей через социальную сеть. О подозрительной переписке сообщила мать 13-летней девочки.

Как стало известно «Фонтанке», 15 февраля в полицию обратилась 33-летняя петербурженка, сообщившая о преступлении в отношении ребенка. По ее словам, неизвестный под ником «Семенов Сергей» списался «ВКонтакте» с ее 13-летней дочерью в декабре прошлого года. Сначала мужчина вынудил школьницу отправить ему свои фотографии в обнаженном виде, а потом начал шантажировать подростка. Угрожая разослать ее снимки по Сети, он требовал отправить ему новые фотографии.

Проводится проверка.

Напомним, 2 февраля в полицию Петродворцового района обратилась мать еще одной школьницы. Откровенную переписку с ее 12-летней дочерью вел тот же пользователь, зарегистрированный под именем «Семенов Сергей.


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