Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у петербургского банка «Северо-Западный 1 Альянс Банк». Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате размер собственных средств снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

«Банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств»,- добавили в пресс-службе.

Так как руководство и собственники «Северо-Западного 1 Альянс Банка» не предприняли адекватных мер по нормализации его деятельности, регулятор отозвал лицензию.

В кредитном учреждении назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов: вкладчикам положена компенсация.

По величине активов АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» на 1 февраля занимал 547 место в банковской системе Российской Федерации.