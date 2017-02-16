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16.02.2017 09:21
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Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у петербургского банка «Северо-Западный 1 Альянс Банк». Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате размер собственных средств снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

«Банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств»,- добавили в пресс-службе.

Так как руководство и собственники «Северо-Западного 1 Альянс Банка» не предприняли адекватных мер по нормализации его деятельности, регулятор отозвал лицензию.

В кредитном учреждении назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов: вкладчикам положена компенсация.

По величине активов АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» на 1 февраля занимал 547 место в банковской системе Российской Федерации.

Справка:

По данным ресурса «Банки.ру», АО «АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» — небольшой по размеру активов банк. Он имеет универсальный бизнес, обслуживает как корпоративных, так и розничных клиентов. На сегодняшний день 100% акций банка принадлежит АО «Форус Банк». Банк занимает 32 место по размеру активов среди 40 кредитных организаций Санкт-Петербурга.


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