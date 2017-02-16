Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова

Неизвестный пытался насильно посадить в машину 14-летнюю девочку. Произошло это средь белого дня 15 февраля в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», о несостоявшемся преступлении в полицию Кировского района сообщил 47-летний коллега из кинологической службы ГУ МВД. По его словам, неизвестный (на вид лет 30-35) подстерег несовершеннолетнюю дочь заявителя, когда она возвращалась из школы домой. Случилось это около двух часов у дома №14 по улице Маршала Казакова. Злоумышленник попытался затолкать подростка в припаркованную около дома «Ниву», но девочка вырвалась и убежала.

На поиск подозреваемого ориентированы наряды полиции района.