Мексиканское мясо вернется на российский рынок
Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мексиканского мяса на российский рынок. Об этом заявил министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Хосе Кальсада Ровироса.
«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром (сельского хозяйства Александром Ткачевым, — Прим. ред.»), привезти с собой продавцов мяса и покупателей пшеницы», — сказал Кальсада.
В 2015 году сообщалось, что сельхозпроизводители мексиканского штата Халиско договорились о поставках своих товаров в Россию.
Справка:
Россельхознадзор в декабре 2012 года ограничил импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется в животноводстве для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка запрещена в 160 государствах, включая страны ЕАЭС и Евросоюз.