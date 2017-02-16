Мексиканское мясо вернется на российский рынок

Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мексиканского мяса на российский рынок. Об этом заявил министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Хосе Кальсада Ровироса.

«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром (сельского хозяйства Александром Ткачевым, — Прим. ред.»), привезти с собой продавцов мяса и покупателей пшеницы», — сказал Кальсада.

В 2015 году сообщалось, что сельхозпроизводители мексиканского штата Халиско договорились о поставках своих товаров в Россию.