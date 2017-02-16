Еще
09:34 16.02.2017
Пришлите свою новость!
09:30
В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»
09:21
Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии
09:12
Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова
09:01
На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик
08:53
Мексиканское мясо вернется на российский рынок
08:45
Водитель подстрелил прохожего в Невском районе
08:37
СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
08:29
В ДТП на Искровском погибла пожилая женщина
08:21
Пентагон пообещал укрепить потенциал украинской армии
08:13
В Телецком озере нашли лопасть упавшего вертолета
08:05
На Петроградской стороне горела квартира
04:05
На выставке Айвазовского расскажут и споют об его Италии
03:52
В Петербурге представят новые книги о городских тайнах и легендах
03:44
Новый фильм Джармуша выходит в прокат
03:34
Петербуржцам расскажут о значении облаков в нашей жизни
03:18
Jukebox Trio раздвоятся на петербургском концерте
03:02
Мэтт Деймон сразится с чудовищами на Великой китайской стене
02:47
Владимир Мартынов станцует «Кали-Югу» на фортепиано
02:27
В Русском музее расскажут об истории картинных рам
02:14
На экранах — триумфатор “Золотого глобуса”
01:48
Гонконгский оркестр из книги рекордов Гиннеса сыграет в Петербурге
01:32
Театральный музей присоединится к венецианскому карнавалу
01:25
Библиограф Елисеев раскрыл подробности казуса с дверью в РНБ, который грозит взысканием
01:16
В “Родине” пройдет ретроспектива классика японского кино
00:42
На подъездах к Керченской переправе копятся фуры
00:29
В США у базы подлодок заметили российский разведывательный корабль
00:09
Доцент СПбГУ: Критикам президента будет уготовано место у параши
15/02
Пентагон рекомендует вести переговоры с Россией с позиции силы
15/02
В тройном ДТП на М-10 ранены мужчина и ребёнок
15/02
Трамп попросил Израиль умерить активность на спорных с Палестиной территориях
15/02
Петербуржцы смогут узнать свой ВИЧ-статус на улице Егорова
15/02
На Тихорецком задымился трамвай
15/02
В ДТП на Невском есть пострадавший
15/02
Профсоюз МГУ призвал проверить диссертацию Мединского, несмотря на его статус
15/02
В полутора тысячах Lamborghini по всему миру есть риск возгорания
15/02
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выставят на торги
15/02
Правительство продаст 75 процентов акций «Совкомфлота»
15/02
Микроавтобусы устроили лобовое столкновение на Невском
15/02
Заместителем главы Росимущества назначен чиновник Смольного
15/02
О кибератаках России заговорил генсек НАТО
15/02
РНБ хочет применить «дисциплинарное взыскание» к библиографу Никите Елисееву
15/02
Глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы
15/02
На Украине введены чрезвычайные меры в энергосистеме страны
15/02
Вован и Лексус заявили о розыгрыше Маккейна и ещё нескольких сенаторов США
15/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля
15/02
Расселенные ради расширения проспекта Энергетиков дома решили не сносить
15/02
Лукьяненко вычеркнул себя из лонг-листа премии Стругацких из-за «нацизма» конкурентки
15/02
Точная причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия
15/02
Главы генштабов России и США проведут встречу в Азербайджане
15/02
Финский разработчик игр Supercell за год заработал 900 млн евро
15/02
В Петербурге "минировали" главк МВД и Арбитражный суд
15/02
Муж солистки Мариинского театра объявлен в федеральный розыск
15/02
Комитет по экономической политике Петербурга временно возглавил Москаленко
15/02
Половина петербурженок отказываются прививать своих детей в роддомах
15/02
Автандил Микава: Почему наши дети страдают от «старческих» болезней
15/02
5’NIZZA выпустила новый альбом после 12 лет перерыва
15/02
Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
15/02
Девять застройщиков Петербурга готовятся работать по новому ФЗ-214
15/02
Аппиа и Мбодж не помогут "Андерлехту" в первом матче с "Зенитом"
15/02
Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы
15/02
"Ночные охотники" накрыли Кингисепп
15/02
Силуанов: Без валютных интервенций рубль бы вырос ещё сильнее
15/02
В комитете по молодежной политике подтвердили увольнение зампреда Загородникова
15/02
Эксперты: В Подмосковье потянулись и петербуржцы
15/02
Росстат: Долги по зарплате в РФ резко выросли
15/02
МИД РФ представит «антифейковый» проект через неделю
15/02
Всё меньше финнов считают Россию угрозой
15/02
Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ
15/02
В новом корпусе Мариинской больницы заканчивают отделку
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
16.02.2017 08:53

Мексиканское мясо вернется на российский рынок

Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мексиканского мяса на российский рынок. Об этом заявил министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Хосе Кальсада Ровироса.

«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром (сельского хозяйства Александром Ткачевым, — Прим. ред.»), привезти с собой продавцов мяса и покупателей пшеницы», — сказал Кальсада.

В 2015 году сообщалось, что сельхозпроизводители мексиканского штата Халиско договорились о поставках своих товаров в Россию.

Справка:

Россельхознадзор в декабре 2012 года ограничил импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется в животноводстве для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка запрещена в 160 государствах, включая страны ЕАЭС и Евросоюз.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Бизнес-трибуна
13.02.2017 11:56

Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке

Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов». Посмотрим...
Новости компаний
Depositphotos
15.02.2017 12:57

Что предлагает банк изображений Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39

«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»

Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мексиканское мясо вернется на российский рынок
Правительство продаст 75 процентов акций «Совкомфлота»
Финский разработчик игр Supercell за год заработал 900 млн евро
Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы
Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации
Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей
РФ может вернуться к проекту "Южный поток"
Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы
Государство сократит свои доли в ВТБ, АЛРОСА и «Совкомфлоте»
Фондовый рынок США закрылся ростом
Бесконечные дороги госзаказа
Идите в город-сад
Кризис мясом не испортишь
Два Владимира на один судебный квартал
Модный приговор Петербургу
Как Смольный баннером работал
Торговля России и Финляндии начала оправляться от санкций
Куда не уехал петербургский автопром
В поисках французского круассана
«Светлана» распродает активы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

Новости компаний
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.