Водитель подстрелил прохожего в Невском районе

Полиция Петербурга разыскивает неизвестного стрелка, который из окна автомобиля выстрелил в проходящего мимо человека. Пострадавший поймал пулю в плечо.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, около часа ночи 16 февраля в полицию обратился 31-летний уроженец Средней Азии: он заявил, что был ранен на улице. По словам мигранта, на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта водитель проезжающего мимо «БМВ» из открытого окна автомобиля выстрелил в него из травматического пистолета и уехал. Пострадавшего с огнестрельным ранением плеча госпитализировали и после оказания помощи направили на амбулаторное лечение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.