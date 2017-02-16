СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
Обвиняемый в попытке мошенничества в особо крупном размере бывший депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Волгоградского облсуда Александра Чернова.
Отмечается, что обвинительное заключение по уголовному делу экс-депутата было утверждено Генпрокуратурой, но в суд не поступило, так как Михеев скрылся, не поставив под ним свою подпись.
«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске», — сказал Чернов.
По словам членов партии «Справедливая Россия», в которой состоял Михеев, им удалось выйти с ним на связь.
«Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно...» — цитируют однопартийцы слова бывшего депутата.
Справка:
В окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали "покушение на особо крупное мошенничество" (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк. По версии следствия, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд руб. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом господин Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.