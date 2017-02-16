СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск

Обвиняемый в попытке мошенничества в особо крупном размере бывший депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Волгоградского облсуда Александра Чернова.

Отмечается, что обвинительное заключение по уголовному делу экс-депутата было утверждено Генпрокуратурой, но в суд не поступило, так как Михеев скрылся, не поставив под ним свою подпись.

«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске», — сказал Чернов.

По словам членов партии «Справедливая Россия», в которой состоял Михеев, им удалось выйти с ним на связь.

«Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно...» — цитируют однопартийцы слова бывшего депутата.