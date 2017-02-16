Пентагон пообещал укрепить потенциал украинской армии

США намерены продолжить оказывать серьезную поддержку вооруженных сил Украины, помогая им нарастить потенциал. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон.

Замглавы Пентагона Боб Уорк, по словам Хиллсон, обсудил военную помощь Киеву с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил», — сообщила она.

Уорк, как рассказала представитель Пентагона, также призвал Киев провести реформы, которые бы повысили эффективность предприятий украинского оборонного комплекса. Климкин, в свою очередь, подтвердил приверженность Украины реализации минских соглашений.

В конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который, в частности, предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на «сдерживание России». Данные средства пойдут на «политическую, экономическую и публичную дипломатию», а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.

В сентябре Эштон Картер, возглавлявший тогда Пентагон, и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое направлено на усиление взаимодействия государств в оборонной сфере, продвижение реформ в области обороны на Украине и повышение боеготовности вооруженных сил этой страны.

С весны 2014 года на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт. Киев постоянно обвиняет Москву во вмешательстве в этого вооруженное противостояние. Российские власти опровергают эти утверждения, указывая на отсутствие доказательств.