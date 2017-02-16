В Телецком озере нашли лопасть упавшего вертолета

Специалисты авиакомпании "Алтай Авиа" с воздуха обнаружили в Телецком озере, где ведутся поиски упавшего вертолета Robinson R-66, его лопасть, сообщает ГУМЧС по Республике Алтай.

"Вечером (15 февраля) в результате аэровизуального наблюдения специалисты "Алтай Авиа" обнаружили лопасть вертолета на расстоянии 21 километр южнее от кордона Кокши возле противоположного берега от места нахождения обломков, которые были обнаружены днем", — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что достать лопасть возможно только с использованием плавсредств, однако утром 16 февраля погодные условия не позволяют проводить работы на воде.

"На сегодня запланировано аэровизуальное наблюдение с привлечением двух вертолетов, еще два находятся в резерве. С улучшением погоды будет возобновлено использование "Фалькона" и работа водолазов. Сейчас в районе поисков шторм", — сообщили спасатели.

В ГУМЧС добавили, что накануне было обследовано 15 километров береговой линии, а вечером с улучшением погоды была возобновлена работа с использованием глубоководного телеуправляемого аппарата Falcon, поиски проводились до глубокой ночи, площадь обследованной территории составляет 150 тысяч квадратных метров, ничего не обнаружено.

По данным МЧС, 12 февраля в 20:20 по местному времени (16:20 мск) от очевидца поступила информация, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в регионе. Площадь — 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.