Библиограф Елисеев раскрыл подробности казуса с дверью в РНБ, который грозит взысканием

Библиограф Российской национальной библиотеки Никита Елисеев в объяснительной записке воспроизвел инцидент с дверью в Публичке, из-за которого к нему хотят применить второе дисцилинарное взыкание за 30 лет работы в библиотеке. При этом Елисеев подумывает написать заявление об уходе.

Текст записки опубликовало в среду, 15 февраля, агентство «Росбалт», которому библиограф признался, что слегка переборщил с эмоциями, пнув дверь и не сдав ключи. Однако, по его словам, масштаб эмоционального порыва не дотягивает до того, чтобы оправдываться.

Злополучная дверь, которая должна помнить след ноги Елисеева, ведет в кабинет заместителя генерального директора по библиотечной работе Е. В. Тихоновой. Именно по ней, как следует из уведомления о дисциплинарном взыскании от директора РНБ Александра Вислого, 2 февраля в сердцах наподдал библиограф.

В объяснительной Елисеева говорится буквально следующее:

«02.02.2017 в 21:00 я вставил штекер с ключами в гнездо конденсатора, не приложив магнитную карту, как поступают едва ли не все сотрудники и сотрудницы Нового здания РНБ (Публичной библиотеки). Всякому, кто хоть как-то знаком с принципами физики и механики, известно: гнездо конденсатора от этого нимало не расшатывается и уж тем более от этого не могут произойти те техногенные катастрофы, о которых сообщено в служебной записке начальника СБ (…). Магнитные карты при сдаче ключей прикладывают для того, чтобы по зажегшимся зеленым лампочкам определить местонахождение штекера. Это делают те, у кого много ключей. Если ключ один и сотрудник точно знает местонахождение гнезда штекера, то какой смысл прикладывать магнитную карту? Только терять время. Свое, свободное время.

Итак, я вставил штекер в гнездо конденсатора и собрался уходить. Работник СБ опрометью бросился к конденсатору и попытался вытащить штекер из гнезда, чем, несомненно, это гнездо расшатал. Когда победила техника и работнику СБ не удалось вытянуть штекер, работник … мускульного труда вылетел в коридор и прокричал следующий монолог. Прошу прощения, но из песни слова не выкинешь. Цитирую: «Стой! Стой, гад! Псих..!», после произнесения этой мантры работник СБ приговаривал: «Вставил! Вставил!» Дама, проходившая в этот момент по коридору, с ужасом на нас посмотрела.

Ее можно понять. Из комнаты выходит один мужчина, следом за ним выскакивает другой, неистово и очень громко матерясь, плачущим голосом повторяя: «Вставил! Вставил!» Это ж невесть что можно подумать. Просто какой-то мужской вариант финала второго акта драмы Виктора Гюго «Король забавляется» (переделанной Верди и Пьяве в широко известную оперу «Риголетто»): «Выходит Бланш. Одежда ее в беспорядке». Чего только не случается в коридорах и комнатах Публички, так могла подумать дама. Кто же может вообразить, что такой источник живого великорусского языка, с таким напором, такой эмфазой забил из-за того, что ведущий библиограф группы соц.-эк. вставил штекер в гнездо конденсатора, не приложив магнитной карты?

Со своей стороны, я (после происшедшего) торжественно клянусь и обещаю: отныне я буду вставлять свой штекер в гнездо конденсатора работника СБ не так брутально, а нежно, с предварительным прикладыванием магнитной карты, дабы услышать в ответ не оргиастические вопли, а удовлетворенное мурлыканье…»

О реакции директора РНБ Александра Вислого на объяснительную записку пока ничего не известно.