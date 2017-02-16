На подъездах к Керченской переправе копятся фуры

Около тысячи грузовиков собрались на подъездах к Керченской переправе в среду, 15 февраля. Перебои в работе паромов вызвало скопление льда в акватории одноименного пролива.

«Накопление со стороны порта Кавказ — 96 «ГАЗелей» и 820 грузовых автомобилей, со стороны порта Крым — 60 «ГАЗелей», 275 грузовиков», — передает «Интерфакс» со ссылкой на оператора переправы, компанию «Морская дирекция».

Отмечается, что время ожидания погрузки на паром для фур на Кубани составляет 88 часов, а в Крыму — 40 часов.

«Накопление и время ожидания в обоих портах для легковых автомобилей и автобусов минимальны», — добавил оператор.

В настоящий момент через пролив курсируют лишь два парома.

В начале февраля на Керченской переправе вновь временно приостановили движение паромов из-за сильного ветра.