В США у базы подлодок заметили российский разведывательный корабль

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» прошел в примерно 55 км от базы подлодок США в штате Коннектикут, передает «Интерфакс». Военные заметили его в среду, 15 февраля.

Представитель оборонного ведомства США заявил, что корабль все время оставался в международных водах.

В свою очередь член палаты представителей от Коннектикута Джо Кортни отметил, что подобные действия «недопустимы, являются агрессивными и явно являются проверкой того, насколько решительно настроена новая администрация США».

Ранее в Минобороны России сообщили, что около 100 кораблей ВМФ России выполняют учебно-боевые задачи в дальнеокеанской морской зоне.