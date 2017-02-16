Доцент СПбГУ: Критикам президента будет уготовано место у параши

Кандидат богословия, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, член Синодальной богослужебной комиссии диакон Владимир Василик в среду, 15 февраля, определил место для критиков президента России. Донося свою мысль, доцент обратился к тюремному жаргону.

Колонка Владимира Василика опубликована на страницах портала «Русская Народная линия». В ней он пишет, что критика главы государства может привести к революции. Мнение он высказал, комментируя предложение спикера Государственной Думы Вячеслава Володина инициировать законопроект о защите чести и достоинства президента.

«Следует признать, что без закона о защите чести президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие. Имя им – легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», - отмечает доцент СПбГУ (авторские орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.). Он также подчеркивает, что именно критика царя и стала причиной революции 1917 года.

Стоит отметить, что это не первое столь резкое высказывание православного преподавателя. Так, Василик критиковал диссертацию о власовцах историка Кирилла Александрова и даже выходил на митинг во время ее защиты. Также доцент яро выступал в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ весной 2016 года, поддерживая тех, кто собирался инициировать судебный иск в отношении губернатора, отказавшего тогда в передаче храма.

Кроме того, Василик выступает против абортов: «Наследниками Ирода являются те, кто убивают младенцев во чреве и смеют нагло утверждать, что нерожденный младенец человеком не является»,-считает преподаватель СПбГУ.

Добавим, что у Василика большой преподавательский стаж: ранее он распространял свои знания в РГПУ им. Герцена (филологический факультет), Институте богословия и философии, Высшей религиозно-философской школе, РГПУ им. Герцена (факультет социальных наук) и Санкт-Петербургской Духовной Академии.