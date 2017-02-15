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16.02.2017 12:20

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Закуска для подзарядки мозга. «Фонтанка» продолжает серию видеорецептов по четвергам. В этот раз вместе с шеф-поваром мы готовим скумбрию с тёплым картофельным салатом.
«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

В прошлый раз мы ели треску и худели, а сейчас попробуем накормить мужчин блюдом посытнее. Рыбка пожирнее – лучше скумбрии придумать трудно, про картошку тоже не забыли.   

Мягкое жирное мясо с огромным содержанием Омега-3 оптимизирует обмен веществ и уровень гормонов, увеличивает количество серотонина в организме. Полезные вещества способны вернуть хорошее настроение и жизненный тонус, растерянный в результате затяжной несолнечной зимы. Скумбрия также содержит докозагексаеновую кислоту, необходимую для укрепления ткани клеточных мембран мозга.
   
Филе плавающей таблицы Менделева обогащено многими необходимыми для здоровья минералами фосфора, фтора, натрия, хрома, калия, кальция, серы, цинка, йода, а также витаминами В12 и РР.  Скумбрию называют подарком для сердечников, и для тех, кто хочет иметь здоровые зубы, крепкие кости, хорошую кожу и избежать в будущем остеопороза. Настоящая фабрика здоровья.

Шеф-повар Константин Рыбалкин рассказал и показал, как быстро  и вкусно приготовить блюдо.

 

Для удобства приготовления публикуем рецепт.

Блюдо готовится по этапам, сначала мы начинаем делать пасту для скумбрии.

Ингредиенты:

анчоусы филе – 100 граммов

масло оливковое – 100 граммов

чеснок – 10 граммов

паприка красная молотая – 10 граммов

1. Анчоусы мелко нарезаем ножом, чеснок измельчаем, добавляем красную молотую паприку, оливковое масло. Всё аккуратно перемешиваем. Эта паста необходима для маринада скумбрии.
2. Маринуем филе, ни в коем случае не снимая кожу. Пастой смазываем его со стороны мяса. На одну рыбку у нас уходит  30 граммов пасты. Оставляем скумбрию на два-три часа, приступаем ко второму этапу – делаем заправку для гарнира.

Теплый картофельный салат
 

Ингредиенты:

картофель – 200 граммов

зеленый лук – 20 граммов

масло оливковое – 65 граммов

горчица – 50 граммов

соль – 2 грамма

вустерский соус, или вустерширский соус (продается в магазинах)

Готовим заправку – смешиваем масло, горчицу, соль. Картофель чистим, варим, солим, разминаем ложкой. Не нужно доводить до состояния пюре, важно, чтобы картошка была небольшими кусочками.  В картофель добавляем 30 граммов заправки и зеленый рубленый лук. Все еще раз перемешиваем. Салатик готов.

Возвращаемся к рыбе.

  • Филе замариновалось. Выкладываем его на пергамент на противень. Необходимо выкладывать рыбу кожей вверх, чтобы она не высохла. Кожа будет выступать барьером, который не будет давать соку и жиру выходить наружу. Запекаем при 200 температуре градусов Цельсия в течение 4-5 минут, в зависимости от размера рыбы и выкладываем ее на гарнир.

Материал  подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».

В следующий четверг мы расскажем о рыбном рецепте к Масленице.  

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