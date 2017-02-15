Трамп попросил Израиль умерить активность на спорных с Палестиной территориях

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «немного воздержаться» с поселенческой активностью на территориях, которые стали предметом спора Израиля и Палестины. Американский лидер провел переговоры с премьером Израиля в Белом доме 15 февраля.

«Я бы хотел, чтобы вы немного воздержались от деятельности, связанной со строительством поселений», — цитирует Трампа «Газета.ру» со ссылкой на ABC News.

Президент США подчеркнул, что намерен решить этот вопрос путем сделки. «Думаю, получится осуществить сделку... Посмотрим, чего нам удастся добиться», — добавил он.

После этого Трамп посмотрел в сторону Нетаньяху и улыбнулся. Премьер Израиля ответил: «Давайте попытаемся», на что Трамп заметил, что это прозвучало «не слишком оптимистично».

Поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля и мирового сообщества.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях. После этого Израиль сократил взносы в бюджет ООН на $6 млн.