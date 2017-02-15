На Тихорецком задымился трамвай

На севере Петербурга из-за короткого замыкания вечером 15 февраля едва не загорелся трамвай. Пассажиры не пострадали.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по городу, в 21-56 поступил сигнал о ЧП с трамваем у дома 21 на Тихорецком проспекте. Там произошло замыкание автоматики.

К счастью, обошлось без серьезных последствий: водитель трамвая справился с ситуацией еще до приезда пожарных, возгорания не произошло. По словам очевидцев, при этом было сильное задымление, а трамваи в сторону проспекта Культуры встали.