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15.02.2017 22:56

На Тихорецком задымился трамвай

На севере Петербурга из-за короткого замыкания вечером 15 февраля едва не загорелся трамвай. Пассажиры не пострадали. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по городу, в 21-56 поступил сигнал о ЧП с трамваем у дома 21 на Тихорецком проспекте. Там произошло замыкание автоматики.

К счастью, обошлось без серьезных последствий: водитель трамвая справился с ситуацией еще до приезда пожарных, возгорания не произошло. По словам очевидцев, при этом было сильное задымление, а трамваи в сторону проспекта Культуры встали.

 

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