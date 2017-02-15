Профсоюз МГУ призвал проверить диссертацию Мединского, несмотря на его статус

Решение диссертационного совета МГУ снять с рассмотрения диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского вызвало критику профсоюзной организации университета. Ученые 13 февраля призвали коллег «выполнить свой научный долг», невзирая на статус чиновника.

Заявление опубликовано 15 февраля на официальном сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность». В нем учёные называют неприемлемым решение не рассматривать докторскую диссертацию министра на соответствие установленным критериям научного диссертационного исследования.

«Снятие диссертации Мединского с рассмотрения в МГУ наводит на мысль о нежелании подходить к сочинению высокопоставленного чиновника с теми же критериями, которые применяются к оценке работ обычных исследователей», – говорится в заявлении. Они также выступили в поддержку шести членов совета, которые голосовали против отказа от рассмотрения диссертации Мединского.

Представители профсоюза подчеркнули, что задача совета стояла не в том, чтобы найти формальные недочеты типа заимствований или нарушений процедуры защиты, а в том, чтобы вообще установить, насколько работа Мединского соответствует научным требованиям к докторской диссертации.

Авторы заявления призвали членов диссертационного совета не уклоняться от проверки творения высокопоставленного чиновника, и надеются на аналогичное поведение коллег из других академических структур, если решение вопроса будет переадресовано им.

Напомним, об отказе рассмотрения диссертации Мединского под названием «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков» стало известно 7 февраля из заявления декана исторического факультета МГУ Ивана Тучкова. Первое заседание по этому вопросу состоялось 4 октября 2016 года в Уральском федеральном университете. Дальнейшие заседания были перенесены по просьбе самого Мединского, который не смог приехать в Екатеринбург из-за командировки, а 7 октября Высшая аттестационная комиссия закрыла вопрос за истечением срока рассмотрения заявления. Тогда жалоба была передана в МГУ и должна была быть рассмотрена до 1 марта 2017 года.