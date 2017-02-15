В полутора тысячах Lamborghini по всему миру есть риск возгорания

Lamborghini отзывает 1453 автомобиля Lamborghini Aventador по всему миру, выпущенные в период с 22 марта 2011 года по 5 декабря 2016 года, из-за риска возгорания. Под отзыв попали автомобили, включая созданные на базе Aventador модели Superveloce и Veneno.

Причиной возгорания может послужить возможное попадание топлива при полностью заполненном баке в карбоновый бак в выхлопной системе автомобиля, сообщает RNS со ссылкой на портал Cnet. При увеличении числа оборотов во время холостого хода высокая температура выхлопной системы может привести к возгоранию попавшего в нее топлива.

В ходе ремонта в автомобили будут установлены новые клапаны, которые позволят предотвратить переливание топлива из топливного бака. В новых моделях Lamborghini Aventador S и некоторых моделях Lamborghini Aventador SV этот клапан уже установлен.