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15.02.2017 22:16

В полутора тысячах Lamborghini по всему миру есть риск возгорания

Lamborghini отзывает 1453 автомобиля Lamborghini Aventador по всему миру, выпущенные в период с 22 марта 2011 года по 5 декабря 2016 года, из-за риска возгорания. Под отзыв попали автомобили, включая созданные на базе Aventador модели Superveloce и Veneno. 

Причиной возгорания может послужить возможное попадание топлива при полностью заполненном баке в карбоновый бак в выхлопной системе автомобиля, сообщает RNS со ссылкой на портал Cnet. При увеличении числа оборотов во время холостого хода высокая температура выхлопной системы может привести к возгоранию попавшего в нее топлива.

В ходе ремонта в автомобили будут установлены новые клапаны, которые позволят предотвратить переливание топлива из топливного бака. В новых моделях Lamborghini Aventador S и некоторых моделях Lamborghini Aventador SV этот клапан уже установлен.


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Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
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БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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