Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выставят на торги

Дача принца Ольденбургского на Каменном острове с соседними корпусами вошла в план приватизации госимущества на 2017-2019-й годы. Кроме того, в список попали Северо-Западное управление при Спецстрое России, акции оборонного АО «Звезда-Редуктор» и типография, основанная Петром I.

План приватизации госимущества на 2017-2019-й годы опубликован правительством 15 февраля. В список вошел федеральный памятник — дача принца Ольденбургского на набережной Малой Невки, 11, и соседние корпуса — гостиница, хозблок и котельная — с участками в 0,5 га. А также — бизнес-центр на Кирочной улице, 10.

В очереди на продажу оказался ФГУП «Главное управление специального строительства по СЗФО» при Спецстрое России. Оно строит инфраструктуру космодрома Плесецк, радиолокационные станции, ЛАЭС-2.

В списке оказались и 90% акций АО «Звезда-Редуктор». Компания производит редукторы. В 2015-м году ПАО «Звезда» начало о модернизацию производства стоимостью 4 млрд. Фирме принадлежит 2 га и производственные корпуса на улице Бабушкина, 123.

Будет приватизирована типография № 12 им. Лоханкова на улице Правды, 15, одна из старейших в стране. В перечне - ФГУП «Архангельское» Федеральной службы исполнения наказаний, которое производит для тюрем продукты из рыбы. А также — НИИ вакцин и сывороток. Предприятие заявляет, что за 2015-й год нарастила госзаказы до 680 млн рублей.