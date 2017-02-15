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15.02.2017 21:42
2 Комментариев

Правительство продаст 75 процентов акций «Совкомфлота»

В план приватизации имущества на 2017-2019-й годы, опубликованный правительством 15 февраля, вошла продажа 75% (минус одна акция) «Совкомфлота». Головной офис лидера российского судоходства находится на Мойке в Петербурге.

Государство оставит себе в «Совкомфлоте» только блокпакет — 25% плюс 1 акция. Это позволит ему накладывать вето на решения совета директоров.

«Совкомфлот» специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Кроме того, правительство к 2019-му сократит долю до блокпакета в Банке ВТБ, до 29% плюс 1 акция в алмазодобывающей компании «АЛРОСА». «Конкретные сроки и способы приватизации этих компаний будут определяться Правительством Российской Федерации с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов», – говорится в документе.

Клиенты – крупнейшие нефтегазовые компании России: «Роснефть», «Газпром», «Новатэк». За три квартала прошлого года выручка «Совкомфлота» составила 3,5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд.

 


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комментарии пользователей (2)
ab-cook
15 февраля 2017 г. 22:55
Большой хапок от "Озера" в действии.
mashinostroitel
15 февраля 2017 г. 22:19
Какой на этот раз офшор подгонит Костин Катарский или Кипрский? А может на этот раз призовут Грефа или Вексельберга (не путать с айсбергом)?
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