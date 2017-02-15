Микроавтобусы устроили лобовое столкновение на Невском

Два микроавтобуса осложнили движение в центре Петербурга вечером 15 февраля. Напротив Екатерининского сада лоб в лоб столкнулись микроавтобусы «Фольксваген» и «Ниссан». Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, столкновение произошло около половины девятого вечера у дома 60 по Невскому проспекту. По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина, которая получила травму ноги. Пока не уточняется, в какой из машин она была. На месте работают медики скорой.

Очевидцы в социальной сети утверждают, что якобы один из водителей был в нетрезвом состоянии, однако отказался проходить медосвидетельствование. Официального подтверждения этой информации нет. На месте работали 8 сотрудников МЧС.