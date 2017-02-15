Заместителем главы Росимущества назначен чиновник Смольного

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил петербургского чиновника заместителем главы Росимущества во вторник, 14 февраля. 38-летний Михаил Пензиев работал в комитете промполитики Смольного в должности первого зампреда.

Как сообщает сайт правительства вечером 15 февраля, распоряжение за номером 257-р о назначении Пензиева заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Медведев подписал накануне.

Пензиев окончил юрфак СПбГУ в 1999 году. Трудовую деятельность начал при губернаторе Владимире Яковлеве в качестве сотрудника лицензионной палаты. До 2004 года работал в комитете экономразвития, возглавляя управление городского заказа. Потом трудился в Ветнадзоре СПб и ЛО и администрации Московского района. В 2010-2012-м годах чиновник занимал должности референта и замдиректора департамента Минюста России. Вернувшись в Петербург, занял должность первого зампреда комитета промполитики.

Росимущество с апреля 2016 года возглавляет Дмитрий Пристансков. Он, как и Пензиев, окончил юрфак СПбГУ в 1999-м. Еще один заместитель Пристанскова Алексей Кисин, назначенный на должность 13 февраля, тоже юрист по образованию.