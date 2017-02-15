РНБ хочет применить «дисциплинарное взыскание» к библиографу Никите Елисееву

«Дисциплинарное взыскание» собирается применить руководство Российской национальной библиотеки по отношению к библиографу Никите Елисееву, работающему в «Публичке» больше тридцати лет. Об этом «Фонтанке» сообщили источники в РНБ, такую же информацию подтвердил сам Елисеев в среду, 15 февраля.



Как подчеркнул библиограф, сегодня в отделе кадров ему вручили следующее уведомление («Фонтанка» цитирует документ дословно):



«Уважаемый Никита Львович!



02.02.2017 года в 21 час 00 минут Вы нарушили порядок сдачи ключей в системе ключевого хозяйства, что повлекло сбой и перенастройку системы специалистами обслуживающей организации, а также 08.02.2017 года в 17 часов 30 минут Вы ударили ногой дверь в кабинет заместителя генерального директора по библиотечной работе Е. В. Тихоновой (кабинет № 14 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д. 18) По фактам совершённых правонарушений имеются свидетели и видеозаписи с системы видеонаблюдения (инвентарный номер оборудования видеонаблюдения 4241400008).



В соответствии со статьёй 193 Трудового кодекса Российской Федерации, просим предоставить в течение 2-х дней после получения настоящего уведомления, письменное объяснение причин нарушения п.п. 4, 6 п. 7.2 Правил внутреннего распорядка федерального государственного бюджетного учреждения "Российская национальная библиотека" (Приложение № 5 к Коллективному договору РНБ на период с 17 июля 2015 г. по 16 июля 2018 г.), абзацев 3 и 6 части второй статьи 21, статьи 89 Трудового кодекса Российской Федерации.



А. И. Вислый».



Статья 193 Трудового кодекса регулирует порядок применения дисциплинарных взысканий. Одним из видов взысканий является увольнение, и Никита Елисеев не исключает, что именно эту цель преследует руководство Публички. «Это артподготовка к увольнению или к выговору», – отметил библиограф в разговоре с «Фонтанкой».



В пресс-службе РНБ вечером 15 февраля не смогли по телефону прокомментировать информацию «Фонтанке» и порекомендовали написать на имя генерального директора официальный запрос.



Напомним, Никита Елисеев – сотрудник РНБ, которого читатели часто называют «легендарным». Он работает в Публичке с 1983 года и является одним из лучших экспертов по социально-экономической литературе. Елисеев также печатается как критик и публицист в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Нева», «Эксперт Северо-Запад», «Сеанс». Он выпустил несколько сборников статей и эссе, получил в 1998 году премию журнала «Новый мир», а в 2016 году опубликовал перевод книги Себастьяна Хафнера «История одного немца» о немецком обществе времён Третьего Рейха. В 2012 году Елисеева уже пытались уволить из РНБ, однако тогда руководство библиотеки отказалось от этого шага.

Справка: В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель московской Российской государственной библиотеки («Ленинки») Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за личного недовольства министра культуры Владимира Мединского. 15 февраля петербургский ЗакС обратился в Минкульт с просьбой не допустить слияния двух библиотек, однако в министерстве ответили, что никакого объединения не планируют.