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15.02.2017 19:38

Глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы

 

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро пообещал, что страна будет принимать ответные меры против любого государства, которое позволит себе вмешиваться в проведение президентских выборов, сообщает Reuters.

Этим заявлением глава французского внешнеполитического ведомства ответил на заявление фаворита президентской гонки Эммануэля Макрона, который обвинил российские СМИ в создании фейковых новостей и кибератаках на свои базы данных.

«Мы не допустим, чтобы нашему электоральному процессу помешали, ни Россия, ни какое-либо другое государство», — заявил Эйро.

Он добавил, что при попытке вмешательства Франция предпримет ответные шаги, чтобы защитить право граждан страны самим выбирать своего президента.

Источник: Газета.ру


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