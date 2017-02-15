Глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро пообещал, что страна будет принимать ответные меры против любого государства, которое позволит себе вмешиваться в проведение президентских выборов, сообщает Reuters.

Этим заявлением глава французского внешнеполитического ведомства ответил на заявление фаворита президентской гонки Эммануэля Макрона, который обвинил российские СМИ в создании фейковых новостей и кибератаках на свои базы данных.

«Мы не допустим, чтобы нашему электоральному процессу помешали, ни Россия, ни какое-либо другое государство», — заявил Эйро.

Он добавил, что при попытке вмешательства Франция предпримет ответные шаги, чтобы защитить право граждан страны самим выбирать своего президента.