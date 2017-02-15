На Украине введены чрезвычайные меры в энергосистеме страны

Кабинет министров Украины 15 февраля ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Как сообщает телеканал "112 Украина", соответствующее решение правительством страны было принято без возражений. В ходе обсуждения премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны по поводу блокады, которая ведется неподалеку линии разграничения на Донбассе.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик допустил веерные отключения в стране для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии.

Отметим, 13 февраля Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

Напомним, на Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Их заблокировали вооруженные националисты. Накануне премьер Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий Донбасса для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.

Добавим, накануне СМИ сообщали о том, что запасы газа в подземных газохранилищах Украины находятся на рекордно низких уровнях.