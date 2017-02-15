Вован и Лексус заявили о розыгрыше Маккейна и ещё нескольких сенаторов США

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли американских сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма. Также телефонные хулиганы подшутили и над лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса Митчем Макконнеллом.

Об этом РИА Новости в среду, 15 февраля, рассказал Кузнецов. По его словам, очередной пранк посвящен теме антироссийских санкций. «Подробности пока сообщить не можем», — заявил пранкер.

Предыдущей жертвой розыгрыша Вована и Лексуса стала член палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Шутники представились украинским премьером Владимиром Гройсманом. От его имени пранкеры, в частности, сообщили конгрессвумен о необходимости новых санкций против России из-за ее вмешательства во внутренние дела Лимпопо и установления там режима Айболита, являющегося марионеткой Москвы.

В Кремле отреагировали на пранк про режим Айболита в Лимпопо, это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы очень высоко ценим тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинить в этом Кремль. Это свидетельствует о некотором просветлении. Но это, конечно же, шутка», — отметил он.