«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля

Смольный покинула чиновница, написавшая Стратегию развития города, — Елена Ульянова. Злые языки утверждают, что фундаментальный труд скопирован с аналогичной московской стратегии. А пока исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике назначен ракетчик Валерий Москаленко.

Уволен первый заместитель председателя комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга. В пресс-службе настаивают: ушёл по собственному желанию. Однако некоторые цитаты губернатора Полтавченко свидетельствуют, что все не так однозначно.

Никто не может решить транспортную проблему спальных районов. И мы не утверждаем, что знаем как. Но мы усадили за круглый стол чиновников, девелоперов и представителей общественных движений, чтобы они наконец поговорили и услышали друг друга.

А девелоперы тем временем пытаются создать общий котел, из которого будут строить школы и детсады, которые требует Смольный. Цена вопроса – 9 млрд рублей.

Чтобы кататься на красном трамвае по новым районам туда-сюда, трамваи надо сделать частными. Такая судьба ждет линию от строящейся станции метро «Шушары» в Колпино и трамвайную линию во Всеволожск.

Боец лиги ACB Василий Пальок успел пожить при морге, сдружиться с футбольными хулиганами, подраться за них, устроить массовые разборки с национальным окрасом и поножовщиной, отсидеть в «Крестах» и сделать спортивную карьеру. Не Марк Твен, но все же.

Главврач ДГБ № 2 Автандил Микава рассказал в студии [Фонтанки.Офис], как уберечь детей от «синих китов».

Петербуржцы копят, банкиры считают. И правильно — лето впереди, а в наших широтах это страшнее, чем зима близко.

Смольный сдал Колчака. Правительство Петербурга не будет оспаривать решение Смольнинского районного суда о демонтаже мемориальной доски в честь белого адмирала.