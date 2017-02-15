Точная причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия

Малайзийские судмедэксперты завершили вскрытие тела Ким Чон Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, но пока не смогли установить точную причину его смерти.

Об этом со ссылкой на японское агентство Kyodo в среду, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Издание New Straits Times отмечает, что тело Ким Чон Нама по-прежнему находится в госпитале. Решение о его передаче властям КНДР будет принято после согласования с МИД Малайзии и полицией.

Reuters передает, что находящиеся в стране северокорейские дипломаты выступали против проведения вскрытия и хотели сразу забрать труп.

Ранее в среду стало известно, что по делу об убийстве задержана женщина. По разным данным, она гражданка Мьянмы или Вьетнама.

Информация об убийстве Ким Чон Нама появилась 14 февраля. Отмечалось, что на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины. По разным версиям, они укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в неизвестном веществе.

Ким Чон Нам — брат нынешнего северокорейского лидера по отцу (также у Ким Чен Ына есть единокровный брат Ким Чен Чхоль). Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До иммиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.