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15.02.2017 19:23
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Биржу подвел торф

«Фонтанка» побывала внутри закрытого на ремонт здания Биржи и узнала, каким образом и от чего его сейчас спасают.
Биржу подвел торф
Алина Циопа

Колебание уровня воды в Неве стало причиной неравномерной осадки здания Биржи, крен достиг полутора десятков сантиметров. Для укрепления фундамента был выбран щадящий метод, который допускает повторные вмешательства спустя годы и десятилетия. Впрочем, специалисты уверяют, что заново закрывать здание на ремонт уже не понадобится.

Биржу подвел торф

Из трубы здания Биржи на стрелке Васильевского острова идет черный дым, хотя о выборах речи не идет и все решения давно приняты: в апреле 2014 года, после выезда Центрального военно-морского музея и нескольких лет неопределенности, здание было передано Государственному Эрмитажу для создания Музея геральдики и наград. Состояние архитектурного шедевра Тома де Томона было признано предаварийным, а эксплуатация без проведения ремонтных работ — невозможной. Напоследок в его центральном зале прошло торжественное открытие «Кинофорума», а потом Биржу закрыли на ремонт. Больше горожане изнутри ее не видели, и не увидят до 2019 года.

Общая стоимость работ по спасению здания, согласно разработанной документации, составляет почти 1 миллиард 620 миллионов рублей. Впрочем, как заверил «Фонтанку» заместитель генерального директора по капитальному строительству Михаил Новиков, после госэкспертизы сумма может измениться — в сторону понижения. За последний год проект и так подешевел — ранее называли сумму в 2 миллиарда.

В бюджете деньги на реставрацию Биржи пока заложили не полностью. В федеральной целевой программе «Культура России» учтено 850 миллионов.

«Программа заканчивается в следующем году, мы попросили продлить ее до 2022 года. Пока отказа нет», – рассказал Новиков.

Первый этап, включающий работы по усилению фундамента и укреплению грунтов, потребовал 183 миллиона 767 тысяч рублей. Согласно информационному щиту на здании, он должен быть завершен к маю 2017 года. После этого предстоят замена котельной с угольной на газовую, замена кровли, гидроизоляция стилобата, фасадные и интерьерные работы, а также установка музейного оборудования. Напомним, что в начале 2000-х годов фасады и кровлю Биржи уже реставрировали, на что было потрачено порядка 600 миллионов рублей.

Сейчас рабочих, трудящихся на объекте, встречают старинные деревянные двери, своды из обнаженного кирпича и коричневая жижа на полу: ведется укрепление фундамента, ход выполнения работ составляет 60%, отставания от графика нет. Пробурено 7170 отверстий диаметром 50 миллиметров на глубину от 2,5 до 4 метров, через них было залито 940 кубометров инъекционного раствора.

Но конкретным шагам предшествовали долгие исследования с использованием зарубежного опыта. Авторский надзор за проведением работ осуществляет научный руководитель ООО «ПИ Геореконструкция» Владимир Улицкий, заведующий кафедрой «Основания и фундаменты» Государственного университета путей сообщения. Первый раз он побывал в цокольном этаже Биржи еще в 1970-е, когда, по его словам, «река лилась через весь подвал». С тех пор он собирал информацию о грунтах в этом месте и архивные документы, касающиеся реставрационных работ, осуществленных в разные годы.

«Если взять стрелку Васильевского острова с одной стороны – деформации меньше, а с другой – больше, – рассказал он. – Мы долго не могли найти причину. А потом провели исследования, используя финские технологии, и определили здесь торф, который идет с расширением. Но почему вдруг деформации возникают в какой-то период года? Мои геофизики установили, что деформации приурочены к тем моментам, когда в Неве вода низкая, что бывает довольно редко. Торф в воде «работает» более-менее нормально, но когда вода опускается низко — он «сжимается», получается как карточный домик. За годы существования здания накоплена осадка в 17 сантиметров — это много, если наши нормы СНИП допускают сантиметр, московские — полсантиметра».

По словам Улицкого, здание проседает со стороны Дворцового моста, но при этом деформации пока не являются разрушительными (хотя хорошо заметная глазу трещина и проходит через все здание). В связи с чем было решено пойти по щадящему пути, не устанавливая чрезмерного количества свай, но при этом наблюдая здание в целом и следя с помощью датчиков за перенапряжением в конструкциях (отслеживать показатели можно дистанционно). Пока что маячки стоят на нуле — за время работ трещины не расширились.

«Посмотрим лет через 7 – 10, через 50 лет мои последователи посмотрят, – пояснил он. – Если понадобится — без закрывания здания фундамент будет усилен локально, самые «страшные» места поставят на сваи, будут бурить их щадяще алмазными коронками».

После фундамента другая серьезная проблема Биржи — это отопление. «Делать газовую котельную в историческом здании сложнее, чем реставрировать само здание», – замечает Михаил Пиотровский.

Дело в том, что в цокольном этаже здания до сих пор функционирует такой раритет, как угольная котельная с тремя котлами 1968 года изготовления. Ее обслуживают четыре кочегара, работающие посменно, и помощники. Словно в шахте, они привозят на тачке уголь из дальнего зала, где он ссыпан горой на полу. Подбрасывать уголь за старинные металлические заслонки требуется каждые 20 – 25 минут. В среднем в сутки уходит порядка полутора тонн — в зависимости от погоды.

Однако уже в скором времени, после того, как завершатся первоочередные работы по укреплению фундамента, угольная котельная будет заменена на газовую и перенесена в новое помещение, согласно технике безопасности — с окнами (сейчас там комната отдыха кочегаров). Старая котельная, по решению директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, будет музеефицирована. А вот трубу будут использовать ту же. Но дым из нее будет идти уже другого цвета.

Что касается будущей экспозиции, как раньше уже сообщалось, Музей геральдики и наград будет демонстрировать посетителям геральдическую традицию разных стран — русскую, шведскую, турецкую, китайскую, мусульманскую. Причем это будет геральдика в самом широком смысле слова — не только гербы, знамена и флаги, но и форменный костюм, и даже живопись, графика и фарфор. При этом использовать помещения музея Эрмитаж будет не единолично.

«У всех музеев, у которых есть материалы, связанные с государственной символикой, будут свои залы», – рассказал Пиотровский.

По словам его заместителя по научной работе Георгия Вилинбахова, председателя Геральдического совета при президенте, соответствующие переговоры музей уже ведет с Центральным военно-морским музеем в отношении создания экспозиции о военно-морской геральдике, с Музеем политической истории России (бывшим Музеем Революции) — о создании экспозиции о революционной тематике, и с Российским государственным историческим архивом — об экспозиции, посвященной геральдическим институтам в России.

В пустых пространствах под кирпичными сводами уже висят схемы размещения залов и потоков будущих посетителей. В Эрмитаже с гордостью напоминают, что будущий музей станет единственным в своем роде во всем мире.

Алина Циопа, Антонина Асанова, "Фонтанка.ру"


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