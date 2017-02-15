Главы генштабов России и США проведут встречу в Азербайджане

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проведут встречу в четверг 16 февраля в Азербайджане.

Об этом 15 февраля пишет RNS со ссылкой на Reuters и офис Данфорда.

«Главы генштабов обсудят ряд вопросов, в том числе текущее состояние военных отношений между Россией и США, а также важность последовательных и ясных коммуникаций между ведомствами, чтобы избежать в дальнейшем ошибок и потенциальных кризисов», — говорится в сообщении.

Напомним, что контакты между военными ведомствами РФ и США были практически сведены к нулю администрацией экс-президента США Барака Обамы. 45-й президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января 2017 года, не раз говорил, что РФ и США необходимо взаимодействие, в том числе в борьбе с международным терроризмом.