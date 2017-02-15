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19:12 15.02.2017
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15.02.2017 18:52

Главы генштабов России и США проведут встречу в Азербайджане

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проведут встречу в четверг 16 февраля в Азербайджане.

Об этом 15 февраля пишет RNS со ссылкой на Reuters и офис Данфорда.

«Главы генштабов обсудят ряд вопросов, в том числе текущее состояние военных отношений между Россией и США, а также важность последовательных и ясных коммуникаций между ведомствами, чтобы избежать в дальнейшем ошибок и потенциальных кризисов», — говорится в сообщении.

Напомним, что контакты между военными ведомствами РФ и США были практически сведены к нулю администрацией экс-президента США Барака Обамы. 45-й президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января 2017 года, не раз говорил, что РФ и США необходимо взаимодействие, в том числе в борьбе с международным терроризмом.


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Новости компаний
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
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В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
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