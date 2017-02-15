В Петербурге "минировали" главк МВД и Арбитражный суд

Неизвестная злоумышленница позвонила по телефону в полицию и заявила, что дом № 50 – 52 на Суворовском проспекте якобы заминирован. В этом здании находятся ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и Арбитражный суд. Сигнал был ложным.

Как стало известно "Фонтанке", звонок поступил в 16:37 15 февраля. На месте работали взрывотехники и кинологи ОМОН Росгвардии. Было решено обойтись без эвакуации. В 18:07 проверку закончили, взрывоопасных предметов и взрывных устройств не нашли.