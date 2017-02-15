Муж солистки Мариинского театра объявлен в федеральный розыск

Следственный комитет 15 февраля объявил в розыск бывшего депутата Госдумы и мужа солистки Мариинского театра. Принявший украинское гражданство Денис Вороненков обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает СКР, Вороненкову предъявлено обвинение в том, что в 2010 – 2011 годах он финансировал схему по хищению здания площадью 1500 квадратных метров на Международной улице в Москве.

«Оно было продано за 20 млн рублей при рыночной стоимости 127 млн, – уточнили в ведомстве. – Вороненкову неофициально выплачено 1,2 млн долларов».

По делу проходили еще девять человек. Их эпизоды были разбиты, суды вынесли обвинительные приговоры, причем, например, бывший сотрудник ФСБ Шишаков был признан виновным еще летом 2014 года.

Вороненков, член фракции КПРФ, занимал кресло депутата Госдумы с 2011 по 2016 год. Он женился на оперной певице Марии Максаковой, коллеге по парламенту. На их свадьбе пел тогдашний спикер Сергей Нарышкин.

После истечения депутатских полномочий Вороненков и Максакова перебрались на Украину. Вороненков принял украинское гражданство в декабре 2016 года. С именем Вороненкова связан недавний политический скандал – он дал показания на Украине против бывшего президента страны Виктора Януковича, потерявшего власть в феврале 2014 года во время Евромайдана. Показания по делу о госизмене Виктора Януковича Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) 27 января.

Мария Максакова по-прежнему числится в оперной труппе Мариинского театра. Но накануне была уволена из столичной Академии музыки имени Гнесиных, где преподавала на полставки.