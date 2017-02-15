Комитет по экономической политике Петербурга временно возглавил Москаленко
Исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике Петербурга назначен Валерий Москаленко. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба губернатора.
Напомним, вчера "Фонтанке" стало известно о том, что Елена Ульянова, возглавлявшая комитет последние два года, попросила губернатора об отставке. Свое решение она мотивировала желанием вернуться в бизнес, откуда и пришла в чиновники. Сегодня эта информация была официально подтверждена.
Отметим, что временно назначенный на её место Валерий Москаленко с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя комитета по экономической политике. На этом посту он курировал управление бюджетного нормирования и ценообразования, управление программно-целевого планирования и административное управление.
Справка:
Валерий Москаленко окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное училище и Московский институт экономики, управления и политологии. В 2001-2002 годах работал в федеральной службе налоговой полиции в Москве и Петербурге, затем 11 лет трудился в комитете по экономическому развитию, промышленной политике и торговле Санкт-Петербурга.