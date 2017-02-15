Комитет по экономической политике Петербурга временно возглавил Москаленко

Исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике Петербурга назначен Валерий Москаленко. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба губернатора.

Напомним, вчера "Фонтанке" стало известно о том, что Елена Ульянова, возглавлявшая комитет последние два года, попросила губернатора об отставке. Свое решение она мотивировала желанием вернуться в бизнес, откуда и пришла в чиновники. Сегодня эта информация была официально подтверждена.

Отметим, что временно назначенный на её место Валерий Москаленко с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя комитета по экономической политике. На этом посту он курировал управление бюджетного нормирования и ценообразования, управление программно-целевого планирования и административное управление.