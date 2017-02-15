Автандил Микава: Почему наши дети страдают от «старческих» болезней
Попытка суицида, предпринятая ребенком, — лишь частное проявление более глубокой социальной проблемы, считает главврач ДГБ № 2 святой Марии Магдалины Автандил Микава. Современные школьники испытывают такой стресс, с каким не доводилось сталкиваться предыдущим поколениям их сверстников. Результат — дети начинают страдать от болезней пожилых людей. О том, почему так происходит и что делать родителям, чтобы этого избежать, узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]:
Запись всего эфира доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube по ссылке.
Аудиоподкаст эфира:
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