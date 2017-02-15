Автандил Микава: Почему наши дети страдают от «старческих» болезней

15.02.2017 17:58

СМИ отмечают в социальных сетях всплеск поисковых запросов об «игре в китов», в финале которой игрок должен покончить с собой. Ввязываются в «игру» дети и подростки. Как соотносятся эти тревожные новости из виртуального мира с тем, что происходит в реальности? Рассказывает главврач ДГБ № 2 Автандил Микава.

Попытка суицида, предпринятая ребенком, — лишь частное проявление более глубокой социальной проблемы, считает главврач ДГБ № 2 святой Марии Магдалины Автандил Микава. Современные школьники испытывают такой стресс, с каким не доводилось сталкиваться предыдущим поколениям их сверстников. Результат — дети начинают страдать от болезней пожилых людей. О том, почему так происходит и что делать родителям, чтобы этого избежать, узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]:

Запись всего эфира доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube по ссылке.

Аудиоподкаст эфира:

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