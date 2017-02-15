Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Впервые в текущем году цены в РФ за неделю не изменились. О нулевой инфляции 15 февраля отчитался Росстат.

"За период с 7 по 13 февраля 2017года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,1%, с начала года – 100,7%", – говорится в сообщении ведомства. Он указывает для сравнения статистику 2016 года, тогда в феврале в целом за месяц инфляция составила 0,6%, с начала года – 1,6%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,4%, колбасу полукопченую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель – на 0,2 – 0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,9%, крупа гречневая – на 0,7%, свинина, яйца куриные и масло подсолнечное – на 0,3 – 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на лук –1,5%, морковь – 0,7%, картофель – 0,6%, капусту белокочанную и огурцы свежие – 0,4%. В то же время свежие помидоры стали дешевле на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.