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19:12 15.02.2017
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15.02.2017 17:51

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Впервые в текущем году цены в РФ за неделю не изменились. О нулевой инфляции 15 февраля отчитался Росстат.

"За период с 7 по 13 февраля 2017года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,1%, с начала года – 100,7%", – говорится в сообщении ведомства. Он указывает для сравнения статистику 2016 года, тогда в феврале в целом за месяц инфляция составила 0,6%, с начала года – 1,6%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,4%, колбасу полукопченую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель – на 0,2 – 0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,9%, крупа гречневая – на 0,7%, свинина, яйца куриные и масло подсолнечное – на 0,3 – 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на лук –1,5%, морковь – 0,7%, картофель – 0,6%, капусту белокочанную и огурцы свежие – 0,4%. В то же время свежие помидоры стали дешевле на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.


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15.02.2017 15:51
Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%
Кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года превысил 560 млрд рублей, что на 7% выше показателей прошлого периода.
«Энфилд»
15.02.2017 11:56
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал квартал «Энфилд»
Теперь покупатели могут приобрести жилье в квартале по ипотечным программам банка «Санкт-Петербург». Чтобы получить кредит, необходимо иметь не менее 15% от общей стоимости жилья, максимальная сумма ипотеки может составить до 8 млн. рублей.
ПАО «Сбербанк России»
14.02.2017 15:30
Сбербанк в 1,5 раза увеличил объемы потребительского кредитования в Санкт-Петербурге
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Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
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