Аппиа и Мбодж не помогут "Андерлехту" в первом матче с "Зенитом"

Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер перед домашним матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" 15 февраля заявил, что завтра на поле точно не выйдут защитники Деннис Аппиа и Серинь Мбодж. По словам наставника, они еще не восстановились.

- В составе будут изменения, но я пока не могу сказать, кто выйдет с первых минут, – приводит ”Спорт-Экспресс” со ссылкой на RTBF слова Вайлера . – У нас есть игроки, которые могут провести хороший матч, я уверен во всех футболистах.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" – "Зенит" состоится в четверг, 16 февраля, начало в 23.00 мск. Ответная встреча состоится в Петербурге 23 февраля.