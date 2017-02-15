Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы

Россия поднялась на 6,5 пункта — до 114-го места — в «индексе экономической свободы», рассчитываемом американским исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран мира.

Об этом 15 февраля сообщает RNS. Издание указывает, что лидерами ежегодного рейтинга стали Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия, аутсайдерами — Венесуэла, Куба и КНДР. В десятку лидеров также вошли Швейцария, Австралия, Эстония, Канада, ОАЭ, Ирландия и Чили. США опустились на 17-е место.

Справка:

Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.

Индексы экономической свободы:

Свобода бизнеса; Свобода торговли; Налоговая свобода; Свобода от правительства; Денежная свобода; Свобода инвестиций; Финансовая свобода; Защита прав собственности; Свобода от коррупции; Свобода трудовых отношений.

Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, поэтому итоговый индекс представляет собой среднее арифметическое из показателей. По мнению авторов индекса, экономическое развитие страны прямо связано с динамикой этого индекса.