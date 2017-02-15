Силуанов: Без валютных интервенций рубль бы вырос ещё сильнее

Валютные интервенции Минфина препятствуют еще более резкому укреплению курса рубля. Об этом в среду, 15 февраля, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, закупки вносят стабилизацию на валютный рынок, без них рубль рос бы сильнее, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

15 февраля после резкого падения в начале торговой сессии на Московской бирже доллар вновь начал укрепляться. Утром он упал до отметки 56,55 рубля, к 16:20 мск подскочил до 57,79 рубля.

До 7 марта Минфин и ЦБ закупят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей.