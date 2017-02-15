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15.02.2017 16:52
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В комитете по молодежной политике подтвердили увольнение зампреда Загородникова

Увольнение первого заместителя председателя подтвердили в пресс-службе комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга. В ведомстве настаивают: чиновник ушёл по собственному желанию.

Как сообщили "Фонтанке" 15 февраля в комитете, первый заместитель председателя Константин Загородников находится в отпуске с последующим увольнением.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, это и стало причиной его ухода», – заявили в пресс-службе.
 
Напомним, накануне губернатор Георгий Полтавченко после заседания правительства неожиданно обратился к уже начавшим собираться чиновникам: «Мы все работаем для одного – чтобы служить городу Санкт-Петербургу. Не решать свои личные вопросы и корпоративные, а служить Петербургу. Того, кто этого не понимает, мы будем просить покинуть наши ряды. Заместитель одного из комитетов правительства, к сожалению, этого не понимал, мы его сегодня попросили покинуть нас. Так будет с каждым, кто не понимает, для чего он здесь».

Губернатор не уточнил, о ком идет речь. Позже в пресс-службе Смольного «Фонтанке» сообщили, что чиновник, нарушивший закон о госслужбе, написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако так его имя и не назвали. Источники «Фонтанки» настаивают, что уволенный губернатором — Загородников.


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